Noruega le ganó a Brasil 2-1 con goles de Erling Haaland y lo eliminó del Mundial 2026 en los octavos de final. Por eso, estallaron los memes y las reacciones en las redes sociales sobre el atacante nórdico y el mal partido del conjunto de Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior.

A la carrera por la Bota de Oro del Mundial de 2026 se sumó este domingo Earling Haaland, que con un doblete que clasificó a Noruega a los cuartos de final y mandó a Brasil a casa, completó siete, los mismos de los líderes de la clasificación Kylian Mbappé y Lionel Messi.



El francés Mbappé alcanzó el sábado los 7 de Messi al anotar de penalti el gol que clasificó a Francia a la instancia de los dieciséis mejores con un triunfo por 0-1 sobre Paraguay.



Haaland, de 25 años, anotó de cabeza en el minuto 79 y, al filo del tiempo reglamentario, con un remate seco de zurda fuera del área que se filtró entre las piernas de Danilo.

Foto: Memes no se hicieron esperar tras victoria de Noruega frente a Brasil. RRSS.

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