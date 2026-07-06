Ancelotti rompe el silencio tras la eliminación de Brasil del Mundial: "Es el principio de un nuevo ciclo"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este domingo que la derrota en octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega "no es el fin", sino "el principio de un nuevo ciclo" con "nuevas ideas".

"Estamos profundamente tristes porque el equipo, hasta ahora, no había hecho un Mundial espectacular, pero sí un buen Mundial", dijo el técnico italiano tras perder 1-2 ante Noruega y despedirse en octavos de final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. EFE

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