Ancelotti rompe el silencio tras la eliminación de Brasil del Mundial: "Es el principio de un nuevo ciclo"

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El italiano lamentó la eliminación de Brasil ante Noruega, pero aseguró que el resultado marca el inicio de una nueva etapa para la selección.
05/07/2026 20:06
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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este domingo que la derrota en octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega "no es el fin", sino "el principio de un nuevo ciclo" con "nuevas ideas".
"Estamos profundamente tristes porque el equipo, hasta ahora, no había hecho un Mundial espectacular, pero sí un buen Mundial", dijo el técnico italiano tras perder 1-2 ante Noruega y despedirse en octavos de final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. EFE
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