¿Cuánto dinero ganará México si vence a Inglaterra en la Copa del Mundo?

El duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 no solo pondrá en juego la clasificación a la siguiente ronda, sino también una importante recompensa económica para la federación que consiga avanzar.

La FIFA aprobó para esta edición una distribución récord de recursos destinados a las 48 selecciones participantes. Del monto total de 727 millones de dólares, 655 millones fueron reservados para premios deportivos, una cifra que representa un incremento del 50 % en comparación con el Mundial anterior.

Por haber alcanzado los octavos de final, la selección mexicana ya tiene asegurados 15 millones de dólares. A esa cantidad se suma un aporte fijo de 1,5 millones de dólares que la FIFA entregó a cada federación para cubrir los gastos de preparación del torneo.

No obstante, una victoria frente a Inglaterra elevaría de inmediato la recompensa. Con la clasificación a los cuartos de final, el premio ascendería a 19 millones de dólares, lo que significaría un ingreso adicional de 4 millones de dólares por instalarse entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo.

De acuerdo con la escala de premios establecida por la FIFA, el campeón del Mundial recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones. El tercer lugar será recompensado con 29 millones, el cuarto con 27 millones y los equipos que alcancen los cuartos de final percibirán 19 millones de dólares.

Mira la programación en Red Uno Play