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Mundial 2026

Haaland firma doblete y con 7 goles alcanza en la cima a Messi y Mbappé

Con su doblete ante Brasil, Erling Haaland alcanzó los siete goles en el Mundial 2026 e igualó a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima de la carrera por la Bota de Oro.

EFE

05/07/2026 19:56

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De izquierda a derecha, Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Foto: EFE.
Estados Unidos.

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A la carrera por la Bota de Oro del Mundial de 2026 se sumó este domingo Earling Haaland, que con un doblete que clasificó a Noruega a los cuartos de final y mandó a Brasil a casa, completó siete, los mismos de los líderes de la clasificación Kylian Mbappé y Lionel Messi.

El francés Mbappé alcanzó el sábado los 7 de Messi al anotar de penalti el gol que clasificó a Francia a la instancia de los dieciséis mejores con un triunfo por 0-1 sobre Paraguay.

Haaland, de 25 años, anotó de cabeza en el minuto 79 y, al filo del tiempo reglamentario, con un remate seco de zurda fuera del área que se filtró entre las piernas de Danilo.

El astro del Manchester City completó hoy su gol número 62 con los Vikingos Rojos.

- Clasificación de goleadores del Mundial 2026

Con 7: Earling Haaland (Noruega), Kylian Mpbappé (Francia) y Lionel Messi (Argentina).

Con 5: Harry Kane (Inglaterra)

Con 4: Ousmane Dembelé (Francia), Mikel Oyarzabal (España), Vinicius Junior (Brasil) e Ismaila Sarr (Senegal). EFE

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