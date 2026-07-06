¡Impactante! Un robot entregó el balón al árbitro del partido Brasil Vs Noruega

La tecnología se robó parte del protagonismo en el Mundial 2026. Durante el descanso del partido entre Brasil y Noruega, disputado en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, el robot humanoide Atlas ingresó al terreno de juego para entregar el balón al árbitro, una escena nunca antes vista en una Copa del Mundo.

La exhibición fue organizada por Hyundai Motor Company, patrocinador oficial de robótica de la FIFA, que eligió el torneo para mostrar las capacidades del androide ante millones de espectadores. Como parte del espectáculo, Atlas también reprodujo las celebraciones de gol de Matheus Cunha y Erling Haaland, generando la sorpresa del público presente.

Para concretar esta demostración, el robot pasó por un proceso de entrenamiento y pruebas antes del encuentro. Su funcionamiento combina distintas herramientas tecnológicas que le permiten replicar movimientos humanos, mantener el equilibrio y desplazarse de forma coordinada durante una actividad en tiempo real.

La empresa explicó que esta presentación forma parte de su campaña internacional "Next Starts Now", con la que busca acercar la robótica al público mediante experiencias dentro de los grandes eventos deportivos. Además del protagonismo de Atlas, Hyundai también utiliza robots Spot en algunos escenarios del Mundial para colaborar en tareas de vigilancia y apoyo operativo.

La aparición de Atlas marcó un nuevo capítulo en la integración de la tecnología con el fútbol y dejó una de las imágenes más llamativas de la Copa del Mundo 2026, al convertirse en el primer robot humanoide en participar de una actividad oficial dentro de un partido del torneo.

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