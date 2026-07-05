¿Se retrasa el partido México-Inglaterra? Activan protocolo por tormenta eléctrica

La incertidumbre se instaló en la previa del encuentro entre México e Inglaterra. A pocas horas del inicio del compromiso por los octavos de final del Mundial 2026, fue activado el protocolo por tormenta eléctrica en el estadio Azteca debido a las condiciones climáticas registradas en el sector.

La medida fue adoptada como parte de los procedimientos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, con el objetivo de proteger a los jugadores, los aficionados y el personal que trabaja en el escenario deportivo.

Las autoridades informaron que, si la actividad eléctrica persiste en las próximas horas, el inicio del encuentro podría postergarse hasta que existan las condiciones necesarias para disputar el partido con normalidad.

México e Inglaterra tienen programado enfrentarse este domingo desde las 20:00 (hora de Bolivia), aunque el desarrollo del cronograma dependerá de la evolución del clima en los alrededores del estadio Azteca.

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