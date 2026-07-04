"El Niño" se intensificará y amenaza con provocar fenómenos climáticos extremos en el mundo

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno climático de El Niño ya está presente en el Pacífico tropical y evolucionará rápidamente hasta convertirse en un episodio fuerte durante los próximos meses, aumentando la probabilidad de olas de calor, sequías, lluvias torrenciales y otros eventos meteorológicos extremos en distintas regiones del planeta.

Según el organismo de las Naciones Unidas, entre julio y septiembre las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental continuarán calentándose, alcanzando anomalías superiores a los 2 °C sobre el promedio, una condición que influirá en los patrones climáticos a nivel global.

Las previsiones estacionales indican que habrá menos precipitaciones de lo habitual en partes de Centroamérica, el Caribe y el noroeste de Sudamérica, mientras que el suroeste de Estados Unidos podría registrar un período más húmedo. En Europa, se esperan lluvias superiores al promedio en el sur del continente y condiciones más secas en el norte.

La directora general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que el fortalecimiento del fenómeno incrementará los riesgos para millones de personas. "Las condiciones de El Niño ya están presentes y se prevé que se intensifiquen rápidamente hasta convertirse en un fenómeno fuerte", afirmó.

Asimismo, advirtió que este escenario "intensificará las probabilidades de sequía y lluvias torrenciales, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones".

Ante este panorama, la OMM anunció que reforzará sus sistemas de pronóstico estacional y de alertas tempranas, además de coordinar acciones con gobiernos y organismos internacionales para reducir los impactos sobre la población, la agricultura, la salud y las economías.

El organismo recordó que El Niño es un fenómeno natural que aparece, en promedio, cada dos a siete años y constituye uno de los principales reguladores del clima mundial.

El episodio anterior, registrado entre 2023 y 2024, estuvo asociado a temperaturas récord a nivel global, además de severas sequías en el sur de África, Centroamérica y el norte de Sudamérica, así como incendios forestales e inundaciones en diferentes regiones del mundo.

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