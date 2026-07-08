¿Seguirá bajando la temperatura? Senamhi emite un nuevo pronóstico

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las temperaturas continuarán descendiendo en el altiplano boliviano durante los próximos días debido al ingreso de una masa de aire seco, aunque aclaró que no se prevé superar los registros históricos de frío.

Registros históricos de frío

Desde el Senamhi se explicó que el récord histórico de temperatura mínima en la región se mantiene en -12,5 °C y aseguró que, pese al descenso previsto, las condiciones actuales no alcanzarán ese nivel. “No se va a registrar al momento temperaturas mínimas que superen los récords históricos que se tienen”, afirmó.

Actualmente, las temperaturas mínimas oscilan entre los -4 y -1 grados centígrados en el altiplano de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, regiones donde también se registran las principales heladas.

Descenso de temperaturas

La institución meteorológica señaló que el ingreso de una masa de aire seco generará un descenso gradual de las temperaturas mínimas desde este miércoles. “Está ingresando una masa de aire seco que va a generar un descenso de temperaturas en las mínimas. Esto no va a ser un descenso brusco”, explicó la especialista.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando se registran las condiciones más frías.

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