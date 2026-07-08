“Esta vez agarró, se fue y ya no volvió”: denuncian abandono de cuatro menores por parte de su madre

Vecinos del barrio La Fuente en Santa Cruz denunciaron el presunto abandono de cuatro menores de edad, quienes, según afirman, quedaron sin el cuidado de su madre luego de que esta saliera de su domicilio y no regresara. Ante la situación, solicitaron la intervención urgente de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para garantizar la protección de los niños.

Una vecina relató que este no sería un hecho aislado, ya que, según su versión, la mujer acostumbraba a salir de su casa cada viernes y regresar recién los lunes, dejando a los menores solos durante ese tiempo.

“Sí, lamentablemente nos encontramos en esta situación. Me da mucha pena por los niños. No es la primera vez porque ella se va cada viernes y vuelve el lunes. Pero esta vez agarró, se fue y ya no volvió”, manifestó.

La denunciante aseguró que la madre habría dejado de cumplir con las responsabilidades básicas hacia sus hijos, señalando que no se preocupa por su asistencia al colegio ni por sus necesidades diarias.

“Ella no sabe si los niños van al colegio, no sabe que su ropa tiene que lavarla. Se desentendió totalmente de ellos y esto ya viene desde hace un tiempo. Incluso dijo que no se iba a hacer cargo de los niños y le pidió a su papá que vea qué iba a hacer con ellos, porque ella ya no quiere hacerse responsable”, afirmó.

Tras conocerse el caso, los cuatro menores fueron trasladados al domicilio de su padre. Sin embargo, los vecinos señalan que el hombre trabaja durante todo el día y parte de la noche, por lo que los niños vuelven a permanecer sin la supervisión permanente de un adulto, situación que mantiene la preocupación de quienes viven en la zona.

Asimismo, indicaron que intentaron conversar en reiteradas oportunidades con la madre para que asumiera sus responsabilidades; sin embargo, aseguran que ella se negó y respondió con indiferencia.

“Nosotros le hemos hablado de buena manera muchas veces, pero ella no quiere. Se burla de nosotros y nos dijo que hagamos lo que nos dé la gana. Lo más triste es que hay un niño muy pequeño y es la hermana mayor quien está cuidando a sus hermanos”, sostuvo la vecina.

Ante este escenario, los vecinos del barrio La Fuente reiteraron su pedido de ayuda a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que intervenga de manera inmediata, evalúe la situación de los cuatro menores y adopte las medidas de protección correspondientes, considerando que, según la denuncia, la madre no quiere hacerse responsable de sus hijos y el padre, por sus extensas jornadas laborales, no puede brindarles el cuidado permanente que requieren.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes sobre el caso.

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