“Lo más urgente es salvar su vida”: madre de adolescente con el 95% del cuerpo quemado clama ayuda

La madre de la adolescente de 16 años que sufrió graves quemaduras tras ser presuntamente atacada por su pareja pidió ayuda urgente para lograr su traslado a un hospital especializado en quemados, debido a la gravedad de su estado de salud.

Olivia Puro, madre de la víctima, relató entre lágrimas que su hija permanece internada en la unidad de terapia intensiva, inconsciente y con asistencia respiratoria, mientras los médicos recomendaron su traslado inmediato a un centro de mayor complejidad en Río Branco, Brasil.

“Mi hija ahorita se encuentra bien delicada. Lo más urgente es salvar su vida. Necesito que la trasladen para poder salvarla a mi hija. En terapia intensiva está ella. Tiene que ir a otro nivel porque aquí no hay la especialidad que necesita”, expresó la madre.

También señaló que la adolescente permanece entubada y en estado crítico.

“Está entubada. No escucha, no oye, no habla”, afirmó, al tiempo de pedir apoyo económico para cubrir los gastos médicos y el traslado. “Que me ayuden”, suplicó.

El caso

La adolescente, quien además es madre de un bebé de apenas dos meses, permanece en estado crítico tras un presunto intento de feminicidio ocurrido en la ciudad de Cobija, departamento de Pando.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la joven habría sido rociada con gasolina y posteriormente prendida en fuego por su pareja, un adolescente de 17 años, luego de una discusión.

Los médicos informaron que la víctima presenta quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 95% de su cuerpo, incluyendo el rostro y el torso, por lo que permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

La Policía confirmó que el adolescente acusado fue aprehendido y permanece bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Entretanto, la familia de la víctima concentra sus esfuerzos en conseguir los recursos necesarios para que la joven pueda ser trasladada a un hospital especializado, con la esperanza de que reciba la atención médica que requiere para salvar su vida.

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