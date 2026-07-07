Cochabamba registra siete casos de sarampión; reportan un nuevo contagio en Mizque

El departamento de Cochabamba acumula siete casos confirmados de sarampión en lo que va del año. El más reciente corresponde a un menor de 12 años del municipio de Mizque, informó el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, durante la presentación del reporte epidemiológico de la semana 27.

Precisó que, además de los casos confirmados, dos pacientes permanecen como sospechosos y se encuentran a la espera de los resultados de laboratorio. En tanto, 62 casos fueron descartados tras los análisis correspondientes.

El Sedes alertó que la cobertura de vacunación contra el sarampión continúa siendo insuficiente. Hasta la fecha, la primera dosis de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Paperas) alcanza una cobertura del 44%, con un incremento de apenas un punto porcentual durante la última semana.

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia para completar el esquema de inmunización de los niños y reducir el riesgo de nuevos contagios.

Aumentan las infecciones respiratorias

El reporte epidemiológico también muestra un incremento del 1% en las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), con 13.484 casos notificados, de los cuales el 31% corresponde a menores de cinco años.

Las neumonías también registraron un aumento del 1%, alcanzando 484 casos, con un 35% de los pacientes menores de cinco años.

Actualmente, seis menores permanecen internados en hospitales de tercer nivel por complicaciones respiratorias asociadas a enfermedades crónicas o de base.

Otros indicadores epidemiológicos

Durante la semana epidemiológica 27, los casos de varicela aumentaron un 37%, con 132 notificaciones, mientras que los accidentes por animales ponzoñosos se incrementaron en un 50%, con 33 casos, aunque sin complicaciones.

En contraste, el Sedes informó que no se confirmaron nuevos casos de influenza, dengue ni rabia durante el periodo evaluado.

Las autoridades sanitarias recomendaron mantener las medidas de prevención, acudir oportunamente a los establecimientos de salud ante la aparición de síntomas y reforzar la vacunación para evitar la propagación de enfermedades inmunoprevenibles.

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