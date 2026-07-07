Antisociales convierten paradas del BRT en refugios y generan preocupación vecinal en la Cañoto

Los vecinos del primer anillo de la avenida Cañoto denunciaron el deterioro y los constantes actos vandálicos registrados en las paradas del BRT, situación que, según afirmaron, ha convertido estos espacios en puntos de inseguridad para quienes transitan por el lugar.

De acuerdo con los denunciantes, la falta de presencia de guardias municipales y de controles permanentes ha permitido que las estaciones sean utilizadas como refugio por personas en situación de calle y por antisociales, quienes presuntamente ocasionan daños a la infraestructura y generan desmanes.

Las imágenes registradas en el lugar muestran vidrios completamente rotos, estructuras deterioradas y un evidente estado de abandono. Los vecinos sostienen que el mal estado de las paradas no solo afecta la imagen urbana, sino que también representa un riesgo para peatones y conductores que circulan por la zona.

Los vivientes del lugar señalaron que, debido a esta situación, muchas personas evitan permanecer cerca de las estaciones, especialmente durante la noche, por temor a ser víctimas de hechos delictivos.

Ante este panorama, los vecinos solicitaron una intervención urgente de las autoridades municipales para reparar los daños, reforzar la seguridad con presencia de guardias y evitar que las paradas del BRT continúen siendo utilizadas como refugio por personas que generan inseguridad en el lugar.

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