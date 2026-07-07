Terminal de Buses reduce operaciones por diésel en Cochabamba; pasajes llegan a Bs 200

La escasez de diésel continúa afectando al transporte interdepartamental en Cochabamba. Empresas que operan en la Terminal de Buses informaron que actualmente trabajan al 50% de su capacidad, debido a que muchas unidades permanecen paralizadas por la falta de combustible.

Operadores de las empresas señalaron que la reducción en el abastecimiento de diésel obligó a disminuir la cantidad de viajes diarios, ya que los buses no logran cargar el combustible necesario para cumplir con sus itinerarios habituales.

"Por el tema del diésel hay menos buses. Antes teníamos casi todos los horarios completos, pero ahora solo salimos dos veces en la mañana y dos en la tarde. Todavía esperamos que se habiliten buses y que carguen diésel para poder salir", explicó una operadora.

Asimismo, indicaron que varios choferes deben permanecer hasta dos días en los surtidores para abastecerse, situación que retrasa la salida de las unidades y limita la oferta de pasajes.

Pasajes alcanzan las tarifas máximas

La menor disponibilidad de buses también provocó un incremento en el costo de los pasajes, que actualmente se comercializan al tope autorizado.

El viaje de Cochabamba a Santa Cruz se ofrece en 200 bolivianos, mientras que el pasaje a La Paz alcanza los 150 bolivianos, según informaron las empresas de transporte.

Persisten las filas por diésel

Mientras las filas para cargar gasolina comenzaron a disminuir en varias estaciones de servicio de Cochabamba, las largas colas por diésel continúan por tercera semana consecutiva.

En avenidas como Blanco Galindo y Villazón, transportistas permanecen durante días en sus vehículos esperando su turno para abastecerse, una situación que sigue afectando la operación del transporte público e interdepartamental en el departamento.



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