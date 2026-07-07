¡Abrigarse bien este martes! La sensación térmica rozará los 9°C en Santa Cruz

El frío se seguirá sintiendo en Santa Cruz. Este martes los cruceños deberán salir más abrigados, ya que el termómetro marcará 11 grados durante las primeras horas del día, pero la sensación térmica será de apenas 9 grados, informó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

“Vamos a sentir el frío en su verdadera dimensión, hay que abrigarse bien”, alertó Alpire, conocido como “el señor del clima”, al referirse al impacto del frente frío que ingresó a la región. Durante la jornada, la temperatura máxima alcanzará los 23 grados.

El especialista explicó que, a diferencia del lunes, cuando los vientos llegaron hasta los 60 kilómetros por hora, este martes la intensidad disminuirá y se prevén ráfagas cercanas a los 30 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, el miércoles comenzará una recuperación gradual de las temperaturas, con una mínima de 12 grados y una máxima de 26 grados, acompañada del retorno de los vientos del norte.

El ascenso térmico continuará durante el jueves, viernes y sábado, días en los que las mínimas estarán entre los 17 y 20 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 27 y 29 grados. “Vamos a tener la temperatura más alta el viernes”, precisó Alpire.

Sin embargo, el clima volverá a cambiar durante el fin de semana. Entre la noche del sábado y domingo ingresará un segundo frente frío acompañado de vientos del sur y chilchina, provocando un nuevo descenso de temperaturas, con una mínima prevista de 17 grados y una máxima de 24 grados.

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