Reportan demoras para solicitar permisos de viaje de menores; accede al QR y evita las filas

La oficina de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la Terminal Bimodal de la capital cruceña, mantiene sus puertas abiertas hasta las 22:00 horas para emitir los permisos de viaje requeridos para menores de edad. A pesar de que se amplió el horario de atención, la masiva afluencia de viajeros ha provocado serios retrasos y, según denuncian, un flujo de atención excesivamente lento.

Los padres de familia expresaron su frustración debido a las largas horas que deben permanecer parados antes de concretar el trámite para sus hijos. “Estoy esperando desde las 16:00; la fila avanza, pero lento”, protestó un ciudadano afectado, mientras que otro usuario en la misma fila de espera complementó con malestar que él estaba esperando desde las 17:30.

El código QR surge como alternativa contra las filas

Frente a este panorama de congestión física en las ventanillas del municipio, las autoridades recuerdan que existe una alternativa tecnológica diseñada específicamente para evitar estas aglomeraciones. La institución ha implementado un sistema de digitalización que permite a la ciudadanía consultar de manera remota toda la documentación legal obligatoria.

Mediante el escaneo de un código QR oficial disponible en las plataformas digitales municipales, los tutores pueden informarse con precisión antes de acudir a la Terminal. Esta herramienta descarga un documento PDF instructivo que detalla los requisitos exactos y los formatos de las cartas de autorización obligatorias.

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