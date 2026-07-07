Inspección en K’ara K’ara: Advierten que se necesitan al menos dos meses más de basura para el cierre de celdas

Tras una inspección realizada al relleno sanitario de K’ara K’ara, autoridades departamentales revelaron que el lugar necesita recibir más desechos para poder proceder con el cierre técnico y definitivo de sus instalaciones. El ingreso de residuos sólidos al botadero se encuentra paralizado desde el pasado 30 de abril.

De acuerdo con los informes técnicos, las macroceldas 2 y 3 aún no han alcanzado el volumen necesario para su estabilización y clausura segura, requiriendo un flujo continuo de basura por un periodo estimado de dos meses o más.

Faltan miles de metros cúbicos de residuos

El asambleísta departamental, Edwin Jiménez, explicó la complejidad técnica que atraviesa el sitio y la necesidad de reactivar temporalmente el depósito de basura.

"Falta hacer un trabajo importante en las macroceldas 2 y 3. Nos dicen que faltaría aproximadamente entre 40 y 44 mil metros cúbicos de basura para consolidarlas. Entonces, hay mucho por hacer todavía en ese botadero o relleno sanitario de K'ara K'ara", afirmó Jiménez.

El 21 de julio: Una fecha crucial en los tribunales

La reactivación o el cierre definitivo del ingreso de desechos no dependerá únicamente de los criterios técnicos, sino de una decisión judicial. Jiménez indicó que el próximo 21 de julio se llevará a cabo una audiencia de amparo constitucional en la ciudad de Sucre que definirá el futuro de K’ara K’ara.

Para este fallo, las autoridades judiciales tomarán como pieza clave un estudio científico independiente:

El rol de la UMSS: El Tribunal de Amparo Constitucional evaluará de forma determinante el informe técnico de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

La tutela judicial: Si el tribunal concede la tutela basándose en dicho informe, se autorizará el ingreso de la cantidad faltante de basura a las macroceldas 2 y 3 para su consolidación final.

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