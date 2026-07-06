Vecinos denuncian que camiones distribuidores desaparecieron hace dos meses

Vecinos de algunas zonas en la capital cruceña enfrentan una preocupante situación debido a la total ausencia de los camiones repartidores en sus barrios, un problema que golpea directamente su economía diaria.

"El camión no pasa hace dos meses. Aparte si pasaba, solo dejaba en las tiendas, a las casas no vendían", denunció una vecina afectada por la falta de distribución directa.

Otra persona detalló el impacto financiero que sufre su actividad: "El gas lo necesito para mi negocio, en las ventas del barrio no hay. Los camiones no están pasando. Aquí en la distribuidora de gas está a Bs. 22,50, del camión le aumentan Bs. 1 o en la venta le aumentan a Bs. 30".

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