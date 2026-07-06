Tras el trágico embarrancamiento vehicular ocurrido en la zona de San Miguel, camino a Morochata, el último reporte médico trae un parte de tranquilidad para las familias afectadas. De los siete pacientes que ingresaron inicialmente a la Clínica Álvarez, tres ya recibieron el alta médica tras mostrar una evolución positiva.

Los cuatro pacientes restantes permanecen bajo estricta observación médica, pero las autoridades de salud confirmaron que se encuentran estables y fuera de peligro.

El reporte de los pacientes: Menores de edad son la mayoría

El personal médico detalló la situación de los ingresados, destacando que el grupo de afectados estaba compuesto principalmente por niños y adolescentes.

"Primeramente llegaron siete pacientes: dos adultos y cinco menores de edad. De ellos, se derivó a un menor al Hospital Manuel Ascencio Villarroel y a un adulto a la Caja Nacional de Salud (CNS) por sus respectivos seguros", informó el doctor Michael Álvarez.

Tras estas derivaciones y las altas otorgadas durante el fin de semana, el panorama actual de los internados es el siguiente:

1 adulto en observación.

3 menores de edad en proceso de recuperación.

Diagnóstico y cirugías exitosas

De acuerdo con el informe de la clínica, los pacientes ingresaron con diversos cuadros traumáticos producto del fuerte impacto en Liriuni. Entre los diagnósticos principales se encontraban traumatismo Encéfalo Craneal (TEC) leve, cuadros de policontusión, fractura de tibia y lesiones por desprendimiento de piel (scalps), además de traumatismos faciales.

Afortunadamente, los pacientes que requerían intervenciones quirúrgicas ya fueron operados con éxito. "Los casos quirúrgicos se han ido resolviendo y han evolucionado adecuadamente con el apoyo de distintas especialidades. Todos están fuera de peligro y hoy se están dando de altas a la gran mayoría tras verificar su evolución favorable", concluyó el médico tratante.

Se espera que en las próximas horas el resto de los internados continúe recibiendo el alta médica de forma progresiva a medida que concluyan sus curaciones.

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