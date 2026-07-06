Tránsito investiga causas de embarrancamiento en Morochata; advierte de exceso de pasajeros

La directora departamental de Tránsito, Aleida Vargas, informó este lunes que las causas del embarrancamiento de un minibús en la carretera a Morochata, a la altura de la zona de San Miguel, aún se encuentran en investigación.

Señaló que el hecho dejó un saldo de nueve personas fallecidas y nueve heridas, mientras peritos continúan trabajando para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.

De manera preliminar, Tránsito confirmó que el vehículo de transporte público habría circulado con un número de pasajeros superior al permitido, aspecto que será parte del análisis dentro de la investigación.

Sin embargo, aclaró que este dato no es concluyente, ya que aún se evalúan otros posibles factores como la topografía del terreno y las condiciones climáticas al momento del accidente.

SOAT activado para víctimas y heridos

Vargas informó que el minibús contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), por lo que las víctimas tienen cobertura para gastos médicos e indemnizaciones.

No obstante, reiteró la necesidad de que los familiares autoricen el traslado de los cuerpos al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), requisito para activar los procedimientos correspondientes del seguro.

El cuerpo del conductor ya fue trasladado al IDIF, donde se realizan estudios forenses, incluida la prueba de alcoholemia, cuyos resultados aún están en proceso. Las autoridades esperan completar las autopsias y pericias para esclarecer plenamente las circunstancias del hecho.

Llamado a la responsabilidad vial

Tránsito exhortó a conductores, pasajeros y peatones a respetar las normas de seguridad vial, evitar el exceso de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y utilizar los dispositivos de seguridad correspondientes.

El accidente ocurrió en la carretera Cochabamba–Morochata, en el municipio de Quillacollo. Inicialmente se reportaron dos fallecidos, pero la cifra se elevó posteriormente a nueve víctimas fatales, además de nueve personas heridas que fueron evacuadas a distintos centros de salud.

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