“Apareció la moto”: repartidores recuperan vehículo robado en la Radial 13 y capturan a dos sospechosos

Los repartidores volvieron a demostrar su capacidad de respuesta luego de colaborar en la recuperación de una motocicleta que había sido robada la noche del sábado en la zona de la Radial 13, entre el séptimo y octavo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según el relato del propietario, tras sufrir el robo presentó la denuncia correspondiente ante la Policía. Paralelamente, solicitó el apoyo de la comunidad de repartidores, que se organizó para realizar un rastrillaje en el sector donde ocurrió el hecho.

La búsqueda se llevó a cabo la tarde del domingo. Al llegar al lugar, un grupo de deliveries identificó a dos personas que mostraban una actitud sospechosa. De acuerdo con los repartidores, ambos fueron retenidos mientras se solicitaba la presencia de efectivos policiales.

Uno de los participantes del operativo ciudadano relató que la Policía llegó al lugar en pocos minutos. Durante ese intervalo y con la presencia de vecinos que comenzaron a congregarse, los sospechosos habrían señalado el lugar donde se encontraba la motocicleta, la cual fue recuperada a pocas cuadras del sitio donde había sido sustraída.

“Casualmente encontramos a dos individuos. Los detuvimos y llamamos a la Policía. Cuando llegaron los efectivos y se reunió la gente, avisaron dónde estaba la motocicleta y la trajeron”, manifestó uno de los repartidores que participó en el rastrillaje.

El propietario del vehículo expresó su agradecimiento a la comunidad de repartidores por el apoyo brindado durante la búsqueda, destacando que la rápida organización permitió recuperar la motocicleta pocas horas después del robo.

Mira la programación en Red Uno Play