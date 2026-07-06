Diputado Rada: "Los responsables de los bloqueos deben recibir una condena ejemplar"

El diputado Ricardo Rada afirmó que la aprehensión del dirigente de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, representa un avance en las investigaciones por los 53 días de bloqueos y sostuvo que todos los responsables deben responder ante la justicia.

El legislador señaló que los hechos registrados durante las movilizaciones no pueden quedar en la impunidad debido a las consecuencias económicas y humanas que dejaron en el país.

“Vemos con muy buenos ojos que se esté dando con los responsables y que las investigaciones avancen. Esto no puede quedar en la impunidad para que estos hechos no vuelvan a suceder nunca más”, manifestó.

Investigaciones a otros dirigentes

Rada aseguró que las investigaciones deben ampliarse hacia otros actores que, según su criterio, promovieron las medidas de presión y recordó un acuerdo firmado entre dirigentes sociales y políticos durante el conflicto.

“Los cabecillas, los autores materiales e intelectuales deben ser puestos frente a la justicia y deben tener una condena ejemplar”, afirmó.

Respecto a la defensa de Vicente Salazar, que sostiene que el dirigente actuó en representación de sus bases, el diputado indicó que esa condición no exime de responsabilidad penal.

“No por la excusa de representar a un sector uno puede quebrantar la ley o alentar a otros a hacerlo. Cada persona responde por sus actos y por sus declaraciones”, sostuvo.

El legislador también pidió que las víctimas de los bloqueos reciban reparación y recordó el impacto que tuvo el conflicto.

Ley antibloqueos

Rada señaló que el país necesita endurecer la normativa contra los bloqueos y planteó impulsar reformas legales e incluso debatir cambios constitucionales para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

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