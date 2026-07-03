Diputada Bilbao afirma que convocatoria a interpelación de Flores “fue un error”

La diputada Claudia Bilbao responsabilizó al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional por la suspensión de la interpelación a la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, al asegurar que ninguno de los seis legisladores interpelantes estaba habilitado para participar en la sesión.

Según explicó, la falta de habilitación impedía que los diputados pudieran ejercer su derecho al voto durante la eventual censura, por lo que consideró que la sesión no podía desarrollarse en esas condiciones.

"De los seis interpelantes, ni uno estaba habilitado hoy día y eso no nos da derecho al voto, ya sea para censura o no", afirmó.

Errores en convocatoria

Bilbao sostuvo que la responsabilidad recae en la presidencia de la Asamblea y en su equipo técnico, que, a su juicio, debieron verificar previamente la situación de los legisladores convocantes antes de instalar la sesión.

"El error de la interpelación es por el presidente nato del Congreso. Él debería verificar si los interpelantes estamos habilitados", manifestó.

La legisladora agregó que corresponde revisar los procedimientos internos para evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse y garantizar el normal desarrollo de los actos de fiscalización parlamentaria.

La interpelación a la ministra Marcela Flores fue suspendida y será reprogramada en una nueva fecha, luego de que los diputados interpelantes solicitaran el aplazamiento al no encontrarse habilitados para participar en la sesión.

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