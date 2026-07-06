Este lunes definen la situación jurídica del dirigente Vicente Salazar

El Ministerio Público presentó la imputación formal contra el dirigente de la Federación Departamental Túpac Katari, Vicente Salazar, por cinco delitos presuntamente vinculados a los bloqueos que se extendieron durante 53 días y provocaron afectaciones al transporte, el abastecimiento y los servicios públicos.

Salazar enfrenta imputación por cinco delitos

De acuerdo con la Fiscalía, Salazar es investigado por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

La audiencia de medidas cautelares fue programada para este lunes, cuando un juez definirá la situación jurídica del dirigente campesino.

Defensa de Salazar

Por su parte, la defensa de Vicente Salazar anunció que presentará elementos de descargo y sostuvo que las actuaciones de su cliente respondieron a decisiones asumidas por las organizaciones que representa.

"Vamos a presentar elementos probatorios porque la Fiscalía únicamente se basa en declaraciones supuestamente personalísimas del ahora detenido. Nosotros demostraremos la representatividad que él tiene, porque no actuó a título personal ni particular, sino representando a sus bases", afirmó su abogado René Salazar.

El caso forma parte de las investigaciones abiertas por los bloqueos registrados durante casi dos meses, que ocasionaron pérdidas económicas, problemas de abastecimiento y restricciones en la circulación en distintas regiones del país.

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