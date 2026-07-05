Vecinos retienen a un supuesto predicador acusado de acosar a mujeres en Cotoca (video)

Un hombre que presuntamente se hacía pasar por predicador fue aprehendido en el municipio de Cotoca, luego de que vecinos lo retuvieran y denunciaran por supuestos hechos de abuso y acoso contra varias jóvenes.

Según el testimonio de uno de los denunciantes, el sujeto acostumbraba a presentarse como predicador y, bajo ese argumento, se acercaba constantemente a mujeres jóvenes.

"Se hace el predicador y para manoseando a las jovencitas, así sean menores o mayores de edad", denunció un vecino.

El denunciante aseguró que descubrió al hombre cuando presuntamente "manoseaba" a su hermana y la amenazaba con una piedra. Indicó que, con ayuda de un mototaxista, logró interceptarlo antes de que abandonara el lugar.

"Lo vi correteando a mi hermana y la estaba amenazando con una piedra. Gracias al mototaxista logré agarrarlo. Ahora voy a sentar la denuncia", afirmó.

Predicador negó acusaciones

Durante la intervención, el acusado negó las acusaciones y manifestó que se dedica a predicar.

"Siempre vengo. Me dedico a predicar. Soy para la Iglesia Católica", respondió al ser consultado.

Vecinos señalaron que no sería la primera vez que el hombre era observado siguiendo a jóvenes en el municipio y afirmaron que existirían otras personas que habrían sido afectadas por su comportamiento.

Iniciarán las investigaciones

Tras el llamado de los pobladores, efectivos policiales llegaron hasta la calle Teniente Áñez y trasladaron al sospechoso a dependencias policiales, junto con la presunta víctima, su madre y varios testigos que presenciaron el hecho.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las denuncias y determinar las responsabilidades que correspondan conforme avance el proceso.

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