TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Vecinos retienen a un supuesto predicador acusado de acosar a mujeres en Cotoca (video)

El sujeto fue retenido por pobladores y entregado a la Policía luego de ser acusado de acosar y manosear a varias jóvenes; el caso ya es investigado por las autoridades.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

05/07/2026 16:47

Agregar Reduno en
Foto: Supuesto predicador es inovilizado por un vecino. RRSS.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un hombre que presuntamente se hacía pasar por predicador fue aprehendido en el municipio de Cotoca, luego de que vecinos lo retuvieran y denunciaran por supuestos hechos de abuso y acoso contra varias jóvenes.

Según el testimonio de uno de los denunciantes, el sujeto acostumbraba a presentarse como predicador y, bajo ese argumento, se acercaba constantemente a mujeres jóvenes.

"Se hace el predicador y para manoseando a las jovencitas, así sean menores o mayores de edad", denunció un vecino.

El denunciante aseguró que descubrió al hombre cuando presuntamente "manoseaba" a su hermana y la amenazaba con una piedra. Indicó que, con ayuda de un mototaxista, logró interceptarlo antes de que abandonara el lugar.

 

"Lo vi correteando a mi hermana y la estaba amenazando con una piedra. Gracias al mototaxista logré agarrarlo. Ahora voy a sentar la denuncia", afirmó.

Predicador negó acusaciones

Durante la intervención, el acusado negó las acusaciones y manifestó que se dedica a predicar.

"Siempre vengo. Me dedico a predicar. Soy para la Iglesia Católica", respondió al ser consultado.

Vecinos señalaron que no sería la primera vez que el hombre era observado siguiendo a jóvenes en el municipio y afirmaron que existirían otras personas que habrían sido afectadas por su comportamiento.

Iniciarán las investigaciones

Tras el llamado de los pobladores, efectivos policiales llegaron hasta la calle Teniente Áñez y trasladaron al sospechoso a dependencias policiales, junto con la presunta víctima, su madre y varios testigos que presenciaron el hecho.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las denuncias y determinar las responsabilidades que correspondan conforme avance el proceso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD