¡Indignación! Roban joyas, limosnas y una cuna de oro del 'Niño Sikimira' en Punata

Un robo sacrílego conmocionó este domingo al municipio de Punata, en Cochabamba, luego de que delincuentes ingresaran al templo de Cuchumuela y sustrajeran las ofrendas que acompañaban a la imagen del 'Niño Sikimira', considerado por sus devotos como el santo más pequeño del mundo.

De acuerdo con la denuncia de autoridades municipales y vecinos, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando los antisociales aprovecharon la ausencia de personas para ingresar al templo y violentar la urna donde se encontraba la imagen religiosa.

Se llevaron joyas, oro y limosnas

Según el reporte preliminar, los delincuentes sustrajeron cadenas, anillos, joyas bañadas en oro, una cuna de oro y el dinero de las limosnas que los fieles habían depositado como muestra de devoción.

Pese al robo, la imagen del 'Niño Sikimira' no sufrió daños. Fue encontrada a un costado de su nicho, luego de haber sido despojada de las joyas y demás objetos de valor que la acompañaban.

Indignación entre los devotos

El hecho provocó consternación entre los vecinos de Cuchumuela y la comunidad religiosa, que calificó el robo como un acto sacrílego por tratarse de una de las imágenes más veneradas de la región.

Los fieles lamentaron la pérdida de las ofrendas, muchas de ellas entregadas durante años como agradecimiento por favores recibidos.

Piden capturar a los responsables

El alcalde de Cuchumuela, junto a vecinos del municipio, pidió a la Policía intensificar las investigaciones para identificar y aprehender a los autores del robo.

Asimismo, solicitaron recuperar las joyas y demás objetos sustraídos, debido a su valor religioso, histórico y económico para la comunidad.

Investigación en curso

La Policía ya tomó conocimiento del caso y comenzó las primeras diligencias para establecer cómo ingresaron los delincuentes al templo y si actuaron con la participación de otras personas.

Las autoridades esperan que las investigaciones permitan esclarecer el hecho y recuperar las reliquias robadas, mientras la comunidad permanece consternada por uno de los robos más sensibles registrados en este templo de Punata.

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