Intervienen fiesta clandestina en Cochabamba; la mayoría de los asistentes eran menores

Personal de la Estación Policial Integral (EPI) Norte intervino la noche del sábado una presunta fiesta clandestina en la zona del Cruce Taquiña, en Cochabamba, donde fueron encontradas alrededor de 300 personas, en su mayoría menores de edad. El operativo dejó seis personas aprehendidas y los adolescentes fueron puestos bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Asistentes intentaron escapar

Según el reporte, al advertir la presencia policial, varios de los asistentes intentaron huir del lugar, ingresando incluso a viviendas aledañas para evitar ser intervenidos.

Los menores de edad fueron trasladados a dependencias de la EPI Norte, donde quedaron bajo resguardo del personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que asumió las acciones correspondientes.

Seis aprehendidos

Como resultado del operativo, la Policía aprehendió a seis personas, entre ellas los presuntos organizadores de la fiesta, personal de seguridad, responsables del equipo de sonido y el propietario del inmueble.

Investigación en curso

El caso fue puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, que continuará con las investigaciones para establecer las responsabilidades y determinar si existieron otros delitos relacionados con la organización del evento clandestino.

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