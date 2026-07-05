Brasil enfrenta a Noruega por un lugar en cuartos de final; siga toda la previa por Red Uno

La cuenta regresiva terminó. Brasil y Noruega se enfrentarán este domingo por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en uno de los duelos más atractivos de los octavos de final. El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y podrá verse por Red Uno desde las 16:00 (hora de Bolivia).

La Canarinha llega como favorita por la calidad de su plantel y su condición de aspirante al título, aunque tendrá por delante un desafío complejo ante una selección noruega que mantiene un dato llamativo: Brasil nunca logró derrotar a Noruega, con un historial de dos triunfos para los europeos y dos empates.

Brasil apuesta por Vinícius y espera recuperar a Raphinha

El técnico Carlo Ancelotti volverá a apostar por Vinícius Júnior, una de las grandes figuras del torneo. El delantero del Real Madrid suma cuatro goles y una asistencia en el Mundial y será el principal referente ofensivo de la Verdeamarela.

La buena noticia para Brasil es la recuperación de Raphinha, quien superó una lesión muscular y estará disponible como alternativa en el banco de suplentes.

En la previa del encuentro, Ancelotti evitó centrar su estrategia únicamente en Erling Haaland.

"No existe un plan anti-Haaland. Todo el mundo conoce sus características y sabemos que es un jugador muy peligroso", afirmó el entrenador italiano.

Noruega quiere mantener su racha

Del otro lado, el seleccionador Ståle Solbakken reconoció que una de las claves será reducir los espacios para Vinícius Júnior, a quien calificó como uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato.

"No podemos dejarle en el uno contra uno. Vamos a hacer coberturas y ayudar constantemente", señaló.

Noruega también apostará por la potencia física de su equipo y por el gran momento de Erling Haaland, autor de cinco goles en el torneo y una de las principales cartas ofensivas de los escandinavos.

Brasil vs Noruega: hora y dónde ver

Partido: Brasil vs Noruega

Instancia: Octavos de final del Mundial 2026

Fecha: Domingo 5 de julio

Hora en Bolivia: 16:00

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Transmisión: Red Uno

Un boleto a cuartos de final en juego

Brasil intentará confirmar su candidatura al título y acercarse al ansiado hexacampeonato, mientras que Noruega buscará dar uno de los grandes golpes del Mundial y mantener su invicto histórico frente a la Canarinha.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Inglaterra y México.

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