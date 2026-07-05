¡Se llevaron hasta la mascota! Adulta mayor sufre robo en su vivienda en Santa Cruz

Una mujer de 62 años fue víctima de un robo en su vivienda ubicada en la zona Virgen de Cotoca, en Santa Cruz, donde delincuentes no solo sustrajeron objetos de valor, sino también su mascota.

Según el relato de la afectada, el hecho ocurrió al mediodía cuando los antisociales ingresaron a su domicilio tras forzar una ventana de la cocina.

“Al mediodía se entraron a mi casa, abrieron la malla de la ventana de la cocina y se entraron y me robaron mi televisor, mi garrafa. Se llevaron un teléfono de mi esposo y una mascota que mi hija le había traído de España”, denunció la víctima.

La mujer señaló que una vecina logró captar una fotografía del sospechoso cuando escapaba del lugar, material que ya estaría en manos de los afectados para intentar identificar al responsable.

La afectada lamentó la inseguridad en el barrio y pidió mayor presencia policial en la zona. “Más seguridad para el barrio, ¿no? Pero no podemos hacer nada nosotros. Es la primera vez que me pasa todo esto”, expresó.

Vecinos también denunciaron que en días previos ya se habrían registrado intentos de robo, incluso con presencia de motocicletas sospechosas en horas de la madrugada.

Mira la programación en Red Uno Play