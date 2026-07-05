El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo y, afortunadamente, no dejó personas heridas porque la propietaria no se encontraba en el inmueble al momento del accidente. De acuerdo con un despacho de Radio San Miguel de Riberalta, el impacto destruyó gran parte de la pared frontal de la vivienda e incluso dejó uno de los pilares suspendido, comprometiendo la estabilidad de la estructura.

Vivienda quedó con daños de consideración

Vecinos del lugar relataron que el fuerte estruendo los despertó alrededor de las 06:00. Uno de ellos, identificado como Juan Ceja, explicó que alcanzó a observar únicamente la parte trasera del vehículo mientras escapaba en dirección a la zona de la carretera Bioceánica.

"Lo único que logramos ver fue la cola de la movilidad. Cuando salimos, ya estaba escapando. Por el impacto que ocasionó, parece que la persona estaba bastante ebria", manifestó el vecino.

Además, señaló que uno de los pilares quedó prácticamente suspendido y que gran parte de la pared sufrió desplazamientos, dejando la estructura con riesgo de colapso.

Restos del vehículo podrían ayudar a identificar al responsable

En el lugar quedaron varias piezas del vehículo, entre ellas fragmentos del guardabarros y de una luz delantera, elementos que podrían facilitar la identificación del motorizado. Según los testimonios, se trataría de un vehículo de color guindo que sufrió daños importantes en la parte frontal debido al choque.

Los vecinos indicaron que el conductor tardó unos instantes en retirar el vehículo tras el impacto, pero finalmente logró escapar antes de que pudiera ser identificado.

Piden investigar el hecho

Además de los cuantiosos daños materiales, los habitantes del sector advirtieron que el accidente pudo haber terminado en tragedia si la vivienda hubiera estado ocupada al momento del choque.

Por ello, solicitaron a la Policía iniciar las investigaciones para identificar al responsable y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Asimismo, pidieron la colaboración de la población para ubicar el vehículo involucrado, que presenta daños visibles en su parte delantera.

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