Defensoría presentará denuncia por negligencia materna y buscan al conductor implicado en atropello bebé

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz anunció que presentará una denuncia ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia por presunta negligencia materna, en el marco del caso del bebé que falleció tras caer de un motorizado tipo torito y luego ser atropellado, hecho que continúa bajo investigación.

La directora de la institución, Lola Terrazas, informó que la acción judicial busca establecer responsabilidades en el ámbito de protección de derechos y sentar un precedente en situaciones similares. “Vamos a presentar una denuncia por una situación de riesgo social por negligencia materna”, señaló.

Terrazas explicó que, si bien la madre del menor se encuentra emocionalmente afectada por lo ocurrido, ello no exime la evaluación de posibles responsabilidades desde el enfoque de protección a la niñez. “La consecuencia de la negligencia acabó con la vida de la bebé”, manifestó la autoridad.

En relación al avance del caso, la Defensoría también confirmó que la jueza competente autorizó el retiro del cuerpo del bebé de la morgue para darle sepultura.

Por otro lado, la institución pidió al conductor involucrado en el hecho que se presente a declarar ante las autoridades, ya que hasta el momento no lo ha hecho. “Es un caso de conocimiento público y de orden público. Mientras más se demore en presentarse, más se complica su situación”, advirtió Terrazas, insistiendo en la importancia de su colaboración para esclarecer lo sucedido.

El caso continúa en investigación y se espera que en los próximos días se desarrollen nuevas actuaciones judiciales que permitan determinar responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play