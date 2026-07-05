¿Piensa cambiar dólares? Así cotiza el dólar paralelo esta tarde en Bolivia

El dólar paralelo registró un nuevo ajuste la tarde de este domingo 5 de julio, de acuerdo con la actualización de las plataformas digitales que realizan el seguimiento de la cotización de la divisa en el mercado informal.

Según el portal dolarboliviahoy.com, actualizado a las 12:30, el dólar se cotiza en Bs 9.98 para la compra y Bs 9,97 para la venta, mostrando un ligero descenso respecto al inicio de la jornada que alcanzó los 10.

La cotización refleja que la divisa mantiene una tendencia cercana a los Bs 10 durante los últimos días, con variaciones moderadas en el mercado paralelo.

Diferencia con el dólar oficial

Mientras el mercado paralelo registra este comportamiento, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene para este fin de semana un Tipo de Cambio Oficial de Bs 9,83, establecido dentro del nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

De esta manera, la diferencia entre ambos mercados se mantiene, aunque el dólar paralelo continúa siendo una referencia utilizada por distintos sectores económicos para operaciones comerciales y financieras fuera del sistema regulado.

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