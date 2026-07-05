Inician las vacaciones de invierno: conozca los permisos para viajar con menores

Este lunes 06 de julio inician las vacaciones de invierno para los escolares en nuestro país y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia recordó a la población los requisitos que deben cumplirse para que niñas, niños y adolescentes puedan viajar dentro del territorio nacional, con el objetivo de proteger sus derechos y evitar inconvenientes durante los controles.Cuando viajan con ambos padres

La entidad informó que, si el menor viaja acompañado por ambos progenitores, no es necesario tramitar un permiso de viaje. Sin embargo, ambos deben portar los documentos originales que acrediten la filiación con el menor.

Viajes con uno de los padres

En caso de que el menor viaje únicamente con su madre o con su padre, será obligatoria la autorización del progenitor que no realiza el viaje, además de la documentación correspondiente.

Autorización para viajar con familiares o terceros

Si el viaje se realiza con abuelos, tíos, otros familiares o cualquier tercera persona, la normativa exige la autorización de ambos progenitores.

La misma condición aplica cuando el menor de edad viaja sin acompañantes, debiendo contar con el consentimiento de ambos padres.

Documentación requerida

La Defensoría recordó que, para realizar el trámite, es indispensable presentar la documentación en original y dos fotocopias.

Asimismo, destacó que cumplir con estos requisitos permite prevenir contratiempos durante el viaje y garantiza la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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