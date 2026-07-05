Alcalde de La Paz sugiere extender el feriado del 16 de julio para impulsar el turismo

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, planteó la posibilidad de solicitar al Gobierno nacional la ampliación del feriado por la efeméride paceña del 16 de julio, con el objetivo de impulsar la reactivación económica, el turismo y la gastronomía del departamento tras los efectos de más de 50 días de bloqueos.

La autoridad explicó que la normativa vigente permite ampliar feriados nacionales cuando coinciden con fines de semana, pero señaló que esa disposición no alcanza a los feriados departamentales.

Pese a ello, considera que la situación económica que atraviesa La Paz justifica una medida excepcional.

"En este momento de la reactivación económica, en este momento en que el departamento de La Paz ha pasado tan malos momentos, es que nosotros sugeriríamos que el Gobierno nacional pueda considerar la posibilidad de que se amplíe el feriado", manifestó Dockweiler.

El alcalde sostuvo que un feriado largo favorecería la llegada de visitantes de otros departamentos, aprovechando además el periodo de vacaciones escolares para dinamizar la actividad económica en la ciudad.

"Si esto se lograra sería sensacional, porque nosotros podríamos ver el mecanismo de incentivar a la gente que quiera visitarnos en la ciudad de La Paz", afirmó.

Asimismo, invitó a los bolivianos a visitar la sede de gobierno para conocer sus principales atractivos. "Creo que es una muy buena invitación para que nuestros hermanos de otros departamentos puedan conocer La Paz, puedan conocer su gastronomía y la riqueza cultural que tenemos en nuestra ciudad", concluyó.

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