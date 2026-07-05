Dirigentes del transporte defienden estudio técnico para sustentar alza del pasaje

El dirigente del transporte urbano de Santa Cruz, Mario Guerrero, afirmó que el sector está elaborando un estudio técnico de costos con el objetivo de sustentar su pedido de nivelación del pasaje en la ciudad.

Guerrero explicó que actualmente se encuentran en proceso de contratación de una consultoría para la elaboración del informe.

“Todos nosotros hemos sido claros, hemos dicho que vamos a contratar la consultoría y en ese proceso estamos”, señaló, al remarcar que el estudio será presentado posteriormente a las autoridades municipales.

El dirigente sostuvo que el sector considera necesaria una actualización de la tarifa debido a que, según dijo, el pasaje permanece congelado desde hace más de una década.

“Nosotros tenemos la tarifa congelada desde hace 13 años, la tarifa del estudiante, del primario, del universitario, más de 13 años”, afirmó.

También argumentó que las condiciones económicas han cambiado en ese periodo, especialmente en relación al combustible. “Nosotros tenemos los precios con la subvención del combustible; hoy ya no hay subvención del combustible”, agregó.

Guerrero estimó que el informe estaría listo en aproximadamente dos meses, aunque reiteró que la decisión final corresponde a la Alcaldía.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, aseguró que la tarifa del transporte público no registrará ningún incremento y afirmó de manera categórica que el pasaje “no subirá ni un centavo”.

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