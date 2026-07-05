Sindicato de transporte apoyará gastos de heridos y fallecidos tras tragedia en Morochata

El sindicato de transporte 211, al que pertenecía el minibús que se embarrancó en la carretera Cochabamba–Morochata, anunció que brindará apoyo a las familias de las víctimas y asumirá los gastos de las personas fallecidas y heridas, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente que dejó nueve muertos y nueve heridos.

Los dirigentes señalaron que realizan un seguimiento permanente al caso y expresaron su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia, que golpeó a pobladores de distintas comunidades de Ayopaya, Cocapata, el Valle Alto y otras provincias que utilizan con frecuencia esa ruta.

Sindicato garantiza apoyo a las víctimas

En medio del dolor por la pérdida de vidas, el tío del conductor fallecido aseguró públicamente que la familia y el sindicato asumirán la responsabilidad de apoyar a los afectados.

"Nosotros vamos a ser responsables de todos los heridos y de todo eso. Vamos a arreglar de todo corazón hasta donde se pueda", manifestó el familiar del chofer.

Asimismo, pidió comprensión a los familiares de las víctimas al señalar que los conductores también están expuestos a accidentes cada vez que salen a trabajar.

Piden mantenimiento de la carretera

Los dirigentes del transporte aprovecharon la ocasión para solicitar al Gobierno nacional y a la Gobernación de Cochabamba que ejecuten trabajos de mantenimiento en la carretera hacia Morochata, afirmando que desde hace años la vía presenta condiciones deficientes y representa un riesgo constante para quienes la transitan.

"Ruego a las autoridades, al Presidente y al Gobernador, que recapaciten. Esta ruta hace mucho tiempo no se ha mejorado; es muy angosta y estas son las consecuencias que hoy lamentamos", expresó uno de los representantes del sindicato.

Investigación continúa

Mientras tanto, el cuerpo del conductor fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizarán los exámenes correspondientes para establecer si se encontraba bajo efectos del alcohol al momento del siniestro.

Aunque la Dirección de Tránsito aún no emitió un informe técnico oficial, el familiar del conductor indicó que, según versiones de algunos sobrevivientes, una camioneta Toyota Land Cruiser habría invadido el carril del minibús, obligando al chofer a realizar una maniobra que terminó con el vehículo precipitándose a un barranco. Esta versión forma parte de las investigaciones y aún no ha sido confirmada por las autoridades.

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