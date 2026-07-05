Accidente en Morochata: familia del chofer afirma que una camioneta invadió el carril

Las investigaciones sobre el accidente de tránsito en la carretera Cochabamba–Morochata, que dejó nueve personas fallecidas y nueve heridas, continúan. Como parte de las diligencias, el cuerpo del conductor del minibús fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la realización de exámenes toxicológicos, mientras surge una nueva hipótesis sobre las posibles causas del siniestro.

Familia habla de una presunta invasión de carril

Durante el velorio del conductor, su tío afirmó que, según el relato de algunos pasajeros que sobrevivieron al accidente, una camioneta Toyota Land Cruiser habría invadido el carril por el que circulaba el minibús.

"Según el relato de las personas que estaban ahí, una camioneta Land Cruiser le ha invadido el carril. Para evitar el choque se ha embarrancado. Eso es lo que escuché, pero no sé exactamente qué pasó", manifestó el familiar.

Hasta el momento, esta versión no fue confirmada oficialmente y forma parte de las hipótesis que analiza la Policía.

Continúan las pericias

La Dirección de Tránsito informó que las investigaciones continúan para establecer la dinámica del accidente y determinar qué provocó el embarrancamiento.

Como parte del proceso, el conductor fue sometido a estudios toxicológicos en el IDIF, cuyos resultados permitirán establecer si se encontraba o no bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.

Las conclusiones de estos exámenes serán incorporadas al proceso investigativo junto con el informe técnico elaborado por Tránsito.

Familia ofrece apoyo a las víctimas

El tío del conductor también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que la familia del chofer colaborará con los afectados.

"Ha sido un accidente. Nosotros vamos a hacernos responsables de todos los heridos y de todo lo que se pueda, de corazón", afirmó.

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