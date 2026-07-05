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Investigan si billetes falsos de Bs 10, 20, 50 y 200 fueron distribuidos en provincias

Las investigaciones apuntan a que la organización operaba desde hace ocho meses y que el dinero falsificado ya habría ingresado al mercado, principalmente fuera de las ciudades.

Juan Marcelo Gonzáles

05/07/2026 15:00

Agregar Reduno en
Foto: Fábrica de billetes falsos en Achocalla
La Paz

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El Ministerio Público confirmó que tres personas fueron imputadas y serán sometidas a una audiencia de medidas cautelares por su presunta participación en la fábrica de billetes falsificados desmantelada en el municipio de Achocalla, en el departamento de La Paz.

La Fiscalía informó que solicitará la detención preventiva de los tres investigados en el penal de San Pedro o en otro recinto que determine la autoridad judicial.

Billetes ya habrían sido distribuidos

De acuerdo con la investigación preliminar, en el inmueble intervenido se encontraron billetes falsificados de Bs 10, 20, 50 y 200, que presuntamente ya fueron distribuidos para su circulación, principalmente en provincias.

Ante este escenario, el Ministerio Público anunció que coordinará acciones con el Banco Central de Bolivia (BCB) para informar a la población sobre las características de los billetes falsificados y facilitar su identificación.

Investigan a más personas

Durante el operativo también fueron secuestradas maquinarias que presuntamente eran utilizadas para imprimir el dinero falsificado.

Según las primeras investigaciones, la organización operaba desde hace aproximadamente ocho meses y estaría integrada por un clan familiar.

La Fiscalía no descarta que la red sea más amplia y confirmó que al menos otras 20 personas son investigadas por una posible participación en el caso.

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