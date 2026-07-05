Gobernación de La Paz pide ampliar el feriado del 16 de julio para impulsar el turismo

La Gobernación de La Paz expresó este domingo su respaldo a la propuesta de ampliar el feriado departamental del 16 de julio, que este año cae en jueves, para que el descanso también alcance al viernes 17 de julio, con el objetivo de incentivar el turismo y contribuir a la reactivación económica.

El director de Promoción Turística de la Gobernación, Marco Mercado, señaló que toda iniciativa orientada a fortalecer la economía del departamento contará con el apoyo de la institución.

Buscan impulsar el turismo Según Mercado, un feriado largo permitiría que más personas planifiquen viajes dentro del departamento, beneficiando a destinos turísticos, hoteles, restaurantes y otros prestadores de servicios. Asimismo, indicó que una eventual ampliación del descanso facilitaría la organización de actividades durante el periodo de vacaciones escolares. La decisión depende del Gobierno La autoridad aclaró que la implementación de la medida corresponde al Gobierno central, a través del Ministerio de Trabajo, por lo que cualquier determinación deberá ser anunciada oficialmente. "Creemos que este trabajo debe ser coordinado con el Gobierno central, con el Ministerio de Trabajo, para generar las condiciones necesarias", afirmó Mercado. Estiman un importante movimiento económico De acuerdo con las proyecciones de la Gobernación, un feriado largo podría generar un movimiento económico de entre Bs 56 millones y Bs 72 millones en el departamento de La Paz. Las autoridades consideran que esos recursos representarían un impulso para sectores como el turismo, la gastronomía, la hotelería y otros servicios vinculados a la actividad económica regional.

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