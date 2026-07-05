Compradores exigen control tras hallazgo de carne adulterada en Los Pozos

Compradores del mercado Los Pozos, en la capital cruceña, expresaron su preocupación y molestia luego de un operativo municipal que reveló un caso de adulteración de alimentos, donde se habría detectado carne molida y embutidos mezclados con sangre almacenada en bidones.

Tras conocerse la intervención, varios consumidores cuestionaron la falta de control y advirtieron sobre los riesgos para la salud.

“No, muy mal, pues no. ¿Cómo van a hacer eso, digamos? Aparte de que aquí, no estamos para estar gastando”, manifestó una de las compradoras afectadas.

El temor se centra principalmente en el impacto que estos productos podrían tener en la salud de la población, especialmente en los niños.

Los usuarios del mercado exigieron a las autoridades municipales reforzar los controles para evitar que se repitan este tipo de irregularidades que ponen en riesgo a la población.

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