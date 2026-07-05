Largas filas por permisos de viaje generan reclamos en la terminal de Santa Cruz

Padres de familia denunciaron largas filas y demoras de hasta cuatro horas en la terminal de buses de Santa Cruz para tramitar el permiso de viaje de menores.

Los usuarios señalaron que solo tres ventanillas están habilitadas, lo que genera una saturación en la atención.

“Estamos desde hace bastante tiempo esperando; las colas están muy largas; solamente hay tres ventanillas que están atendiendo”, reclamó una madre de familia.

Otra persona pidió mayor personal y mejor organización en el procedimiento. “Yo creo que tiene que haber personas más capacitadas para indicar cuál es el procedimiento y más ventanillas que estén atendiendo”, manifestó.

Algunos usuarios indicaron que el principal problema es el desconocimiento del procedimiento y la exigencia de múltiples documentos.

“El procedimiento es lento porque la población no sabe el mecanismo, el procedimiento para rellenar los formularios, sacar las fotocopias”, señaló uno de los afectados.

El trámite es realizado por familias que buscan obtener la autorización para que menores de edad puedan viajar al interior del país durante las vacaciones, lo que ha incrementado la afluencia de personas en la terminal.

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