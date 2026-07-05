¿Cómo están los precios de la carne y el pollo en La Paz tras los bloqueos?

El abastecimiento de carne de res y pollo muestra señales de normalización en los mercados de La Paz. Comerciantes del mercado Yungas informaron que durante este fin de semana ambos productos llegaron con mayor regularidad, luego de las dificultades registradas durante los bloqueos.

Pese a la mejora en la oferta, los precios continúan variando según el tipo de corte. En el caso de la carne de res, el kilo se comercializa entre Bs 56 y Bs 84, mientras que el pollo se vende hasta en Bs 16 el kilo.

Estos son los precios de la carne

Las comerciantes explicaron que el costo depende del tipo de corte y de la calidad del producto.

De acuerdo con el reporte del mercado, la carne molida se vende desde Bs 56, la carne corriente también alcanza los Bs 56, la carne especial llega a Bs 66, mientras que las pulpas tienen precios que oscilan entre Bs 70 y Bs 84. La costilla se comercializa en Bs 56 y la chuleta en Bs 70.

"Hay de todo precio, las pulpas hay desde 70 hasta 84, molida está 56, la corriente está 56, la especial está 66. Hay costilla está 56, la chuleta está 70", explicó una comerciante.

Comerciantes explican los costos

Las vendedoras señalaron que el precio final no depende únicamente del valor al que adquieren la carne, sino también de las partes que no pueden comercializarse al mismo precio, como el hueso, la grasa y otros desperdicios.

"El kilo ganso a nosotros nos dan a 50, casi 49. No es solamente pulpa, hay hueso, desperdicio, su grasa, todo eso no lo vendemos a ese precio", indicó una comerciante.

El pollo llega con normalidad

En cuanto al pollo, las comerciantes aseguraron que el abastecimiento se normalizó durante el fin de semana y que el producto está llegando sin mayores inconvenientes a los centros de abasto.

El kilo se comercializa hasta en Bs 16, aunque las vendedoras señalaron que las ventas todavía no recuperan el ritmo habitual y que los compradores adquieren principalmente las presas que necesitan.

"Está regular, casi no hay mucha venta. Pura piernita, pechito, se vende a lo que pide", comentó una de las comerciantes.

Aunque el abastecimiento mejoró respecto a semanas anteriores, los vendedores esperan que la demanda aumente en los próximos días a medida que se consolide la normalización del suministro en los mercados paceños.

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