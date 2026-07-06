¡Atención! El BCB fija el tipo de cambio para este lunes 6 de julio

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó a las 20:00 de hoy la cotización oficial del dólar estadounidense que regirá este lunes 6 de julio, fijando el valor de la divisa en Bs 9,83. Con este nuevo ajuste, la moneda extranjera acumula su tercer incremento consecutivo en la semana, consolidando la tendencia al alza bajo el nuevo esquema financiero del país.

Cotización del BCB.

El comportamiento del billete verde ha mostrado un dinamismo constante en los últimos días:

Jueves: Volvió a subir, situándose en Bs 9,78.

Viernes 3 de julio: Alcanza el pico de Bs 9,80.

Sábado 4 de julio: Incrementa la cifra hasta Bs 9,83

Domingo 5 de julio: Se mantiene en los Bs 9,83

El mercado informal también se mueve al alza

El sector paralelo no se ha quedado al margen de estas fluctuaciones. Al cierre de la jornada de este domingo 5 de julio, el mercado informal registró nuevos movimientos reflejando la volatilidad de la plaza.

De acuerdo con los datos en tiempo real difundidos por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo cerró la sesión cotizando a Bs 10,00 para la compra y a Bs 9,97 para la venta.

La brecha entre el dólar oficial bajo el régimen flexible y el mercado informal continúa estrechándose, mientras los agentes económicos siguen de cerca la evolución diaria de las tasas fijadas por el ente emisor.

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