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Educación e innovación

Este departamento no inicia el receso escolar el 6 de julio: conozca cuál es

Muchos creen que las vacaciones empiezan el mismo día en toda Bolivia, pero este departamento seguirá un cronograma diferente.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

05/07/2026 19:40

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Foto: Referencial. Pexels.
Bolivia

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El Ministerio de Educación informó que el receso pedagógico de invierno se desarrollará del 6 al 17 de julio de 2026 en la mayor parte del país. Sin embargo, existe una excepción: el departamento del Beni no iniciará el descanso escolar el 6 de julio, debido a que su calendario fue adelantado.

Beni retornará a clases

De acuerdo con el cronograma oficial, Beni cumple el receso pedagógico del 22 de junio al 7 de julio de 2026, por lo que los estudiantes de ese departamento ya se encuentran disfrutando de las vacaciones invernales.

La determinación fue asumida con base en los informes epidemiológicos oficiales, los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y la información proporcionada por las Direcciones Distritales de Educación de todo el país.

Receso escolar a partir del 6 de julio

Para el resto de los departamentos, las vacaciones escolares comenzarán el lunes 6 de julio y se extenderán hasta el viernes 17 de julio, mientras que las actividades educativas se reanudarán el lunes 20 de julio de 2026.

Foto: Comunicado sobre el receso pedagógico en Bolivia. Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación recordó que el calendario escolar puede variar entre departamentos en función de las condiciones climáticas, epidemiológicas y otros factores que incidan en el desarrollo de las actividades educativas.

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