Pensamiento crítico en tiempos de IA: la habilidad que protege de la desinformación y potencia el aprendizaje

La inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que las personas estudian, trabajan y acceden a la información. Hoy es posible obtener respuestas, redactar textos o resolver problemas en cuestión de segundos. Sin embargo, este avance tecnológico también plantea un desafío: evitar que la facilidad de acceso al conocimiento sustituya la capacidad de analizar, cuestionar y reflexionar.

Carmen Aguilera, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) sostiene: “El pensamiento crítico es parte fundamental del rendimiento académico y profesional, es la capacidad de tener una forma de pensamiento hacia objetivos planteados y analizados, dominando el pensamiento o sometiéndolos a estándares intelectuales. Es ‘enseñar a pensar’ y evaluar la información, de forma sistémica y objetiva”, explica.

Los especialistas en educación coinciden en que, en la era de la IA, el pensamiento crítico es una de las competencias más importantes para desenvolverse con autonomía y tomar decisiones informadas.

La alfabetización digital fortalece el pensamiento crítico

Uno de los principales retos actuales es aprender a distinguir entre información confiable y contenidos engañosos. Las herramientas de IA pueden ser útiles para acceder rápidamente a datos, pero también pueden generar errores o reproducir sesgos presentes en la información con la que fueron entrenadas.

Por ello, expertos recomiendan fortalecer la alfabetización digital desde las aulas y los hogares. Esto implica enseñar a verificar fuentes, contrastar datos y comprender que ninguna herramienta tecnológica es infalible.

Además, resulta fundamental promover preguntas que ayuden a analizar la información recibida: ¿de dónde provienen los datos?, ¿qué evidencia respalda una afirmación?, ¿existen otros puntos de vista? Estas prácticas permiten desarrollar una mirada más reflexiva frente al contenido que circula en internet.

El cuestionamiento impulsa decisiones más responsables

Para Aguilera, el pensamiento crítico no solo ayuda a aprender mejor, sino también a tomar decisiones más sólidas.

“El pensamiento crítico conduce a conclusiones fundamentadas, que se someten a pruebas basadas en criterios y estándares pertinentes. Este enfoque garantiza que las decisiones y soluciones no solo sean innovadoras, sino también relevantes y aplicables en diferentes contextos”, señala.

En este escenario, la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta de apoyo y no como un sustituto del razonamiento humano. El riesgo surge cuando las personas aceptan las respuestas generadas por la tecnología como verdades absolutas, sin analizarlas ni contrastarlas.

La educación promueve ciudadanos capaces de liderar cambios

Desde el ámbito educativo, el desafío consiste en formar personas capaces de utilizar la tecnología de manera responsable y consciente.

Mario Ariel Quispe, Jefe de Enseñanza y Aprendizaje (JEA) de Unifranz y especialista en innovación educativa, destaca que la IA es una realidad que debe integrarse a los procesos de formación.

“La IA llegó para quedarse, no se puede negar su existencia ni mucho menos su uso por parte de estudiantes, docentes, directivos, etc. Tiene bastantes ventajas en cuanto a la reducción de tiempo en labores operativas o en la planificación de procesos”, afirma.

Sin embargo, advierte que el objetivo principal debe seguir siendo el desarrollo integral de las personas. “La IA fortalecerá aún más la personalización del aprendizaje, la tutorización de estudiantes en temas que no quedaron muy claros, pero debe primar la formación de un ciudadano capaz de integrarse a la sociedad y aportar su conocimiento y competencias para generar cambios positivos en esta”.

Aguilera complementa esta visión al señalar que el pensamiento crítico también permite reconocer y superar prejuicios personales. “Como docentes, el pensamiento crítico también nos ayuda a ser imparciales, a evaluar de forma analítica o analizar nuestras propias limitaciones o sesgos, para cambiarlas o potencializarlas. Lo que hacemos es formar líderes, fomentando un enfoque colaborativo y analítico”.

La inteligencia artificial puede facilitar el acceso a la información, pero el pensamiento crítico continúa siendo la herramienta que permite comprenderla, cuestionarla y transformarla en conocimiento útil para la sociedad.

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