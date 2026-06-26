¿Tareas en vacaciones de invierno? Exdirigente plantea reforzar el aprendizaje

El exdirigente del magisterio, José Luis Álvarez, considera que durante el descanso invernal los estudiantes deberían realizar actividades de refuerzo para complementar los contenidos avanzados, y advirtió que sería un “grave error” que las autoridades apliquen la Ley 070 que prohíbe el envío de prácticas y trabajos en vacaciones.

“Sería un grueso error que las autoridades vuelvan a aplicar lo que dice la 070, de que está prohibido mandar prácticas y trabajos a los estudiantes en periodo de vacaciones”, afirmó.

Conflictos sociales

Álvarez sostuvo que esta propuesta surge debido a las limitaciones que habría dejado la educación virtual aplicada durante los conflictos. “La educación virtual es una educación de mucha baja calidad con referencia a la educación presencial”, señaló, al indicar que el aprendizaje requiere práctica constante.

Asimismo, remarcó la importancia del ejercicio continuo en el proceso educativo. “Un 90% de práctica y un 10% de talento hacen que uno se perfeccione en el trabajo”, expresó, añadiendo que el aprendizaje solo se consolida con la práctica.

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