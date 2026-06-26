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Educación e innovación

¿Tareas en vacaciones de invierno? Exdirigente plantea reforzar el aprendizaje

José Luis Álvarez sostuvo que el descanso invernal también debería servir para reforzar los contenidos aprendidos en clases y consideró un error prohibir el envío de tareas, especialmente tras las limitaciones que dejó la educación virtual.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

26/06/2026 10:16

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Foto: Referencial. Pexels.
La Paz

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El exdirigente del magisterio, José Luis Álvarez, considera que durante el descanso invernal los estudiantes deberían realizar actividades de refuerzo para complementar los contenidos avanzados, y advirtió que sería un “grave error” que las autoridades apliquen la Ley 070 que prohíbe el envío de prácticas y trabajos en vacaciones.

“Sería un grueso error que las autoridades vuelvan a aplicar lo que dice la 070, de que está prohibido mandar prácticas y trabajos a los estudiantes en periodo de vacaciones”, afirmó.

Conflictos sociales

Álvarez sostuvo que esta propuesta surge debido a las limitaciones que habría dejado la educación virtual aplicada durante los conflictos. “La educación virtual es una educación de mucha baja calidad con referencia a la educación presencial”, señaló, al indicar que el aprendizaje requiere práctica constante.

Asimismo, remarcó la importancia del ejercicio continuo en el proceso educativo. “Un 90% de práctica y un 10% de talento hacen que uno se perfeccione en el trabajo”, expresó, añadiendo que el aprendizaje solo se consolida con la práctica.

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