Estudiantes de Unifranz desarrollan alimentos y bebidas funcionales con potencial para mejorar la salud

La ciencia universitaria está demostrando que puede convertirse en una herramienta poderosa para responder a necesidades reales de la población. En la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia desarrollaron tres prototipos de alimentos y bebidas funcionales con potencial para contribuir al bienestar de distintos grupos de personas: YoguFlex, Biofranz Energy y Curcuyog.

Estos proyectos nacen de la investigación aplicada y del interés por transformar conocimientos científicos en soluciones accesibles para problemas cotidianos relacionados con la salud, la nutrición y el rendimiento físico. Uno de los proyectos más destacados es YoguFlex, un yogur enriquecido con colágeno orientado principalmente a personas adultas mayores con molestias articulares.

Jhoset Coaquira, estudiante de Bioquímica y Farmacia de Unifranz, explica: ““Nuestro proyecto se llama Yoguflex y está enfocado principalmente en personas de la tercera edad que presentan dolores articulares. Su consumo puede ayudar a disminuir este tipo de molestias y, además, puede ser utilizado de manera preventiva por personas menores de 50 años”.

El proyecto aprovecha el colágeno obtenido mediante procesos de investigación y validación realizados por las estudiantes. Este componente es ampliamente reconocido por su importancia en la salud de articulaciones, huesos, piel y tejidos conectivos.

“Entre sus beneficios, ayuda al cuidado de la piel, contribuye a reducir los dolores articulares y favorece el crecimiento del cabello y de las uñas, aportando al bienestar general de quienes lo consumen”, agrega Jhoset.

Además, la iniciativa incorpora una visión sostenible al reutilizar subproductos de origen animal para obtener este ingrediente.

Bebida rehidratante fortalece rendimiento físico y mental

Otra propuesta innovadora es Biofranz Energy, una bebida desarrollada para favorecer la hidratación y la reposición de minerales esenciales en estudiantes y deportistas.

Nayely Apaza, integrante del equipo, señala: “Nuestro proyecto se llama Biofranz Energy, es una solución oral, es un rehidratante. Nuestra bebida prácticamente fue formulada con electrolitos como el cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio, que ayudan a nuestro sistema nervioso y muscular. El proyecto está orientado a beneficiar a los estudiantes y deportistas”.

Los electrolitos cumplen funciones fundamentales en el organismo, ya que participan en la transmisión de impulsos nerviosos, la contracción muscular y el mantenimiento del equilibrio hídrico. Una adecuada hidratación también favorece la concentración, la memoria y el rendimiento físico, aspectos clave en actividades académicas y deportivas.

Investigación universitaria impulsa soluciones para la diabetes

El tercer prototipo es Curcuyog, un yogur funcional elaborado con curcumina, compuesto activo presente en la cúrcuma y ampliamente estudiado por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Esther Quispe, estudiante de Bioquímica y Farmacia de Unifranz, destaca: “nuestro proyecto se llama la elaboración de un yogur que como nombre lo colocamos Curcuyog para las personas diabéticas”.

Asimismo, añade que los beneficios del proyecto Curcuyog se centran en ayudar a las personas con diabetes. “Se trata de un yogur funcional que, gracias a las propiedades de la cúrcuma, puede contribuir a reducir los niveles de glucosa en la sangre y favorecer el aprovechamiento de la insulina en el organismo”, sostiene Esther.

Además, el grupo desarrollador añade que, al ser un alimento lácteo, también aporta proteínas, probióticos y nutrientes que ayudan a mantener un buen funcionamiento del sistema digestivo y contribuyen al bienestar general de las personas.

Es preciso destacar que los prototipos, productos y desarrollos en Unifranz, forman parte de proyectos académicos y de investigación con fines exclusivamente educativos. Por ese motivo, no cuentan con las autorizaciones, registros sanitarios ni permisos requeridos por la normativa vigente para su producción, distribución o comercialización en el país.

Sin embargo, estos tres proyectos demuestran cómo la formación universitaria puede ir más allá de las aulas, impulsando soluciones innovadoras que responden a necesidades reales y generan un impacto positivo en la sociedad.

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