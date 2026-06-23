Alimentos con principios activos y nutracéuticos impulsan una vida más saludable y la formación especializada

Ante el aumento de enfermedades crónicas como la diabetes, los trastornos cardiovasculares y la obesidad, los alimentos con principios activos y los nutracéuticos ganan protagonismo como alternativas, respaldadas por la evidencia científica, para complementar hábitos saludables de las personas y mejorar la calidad de vida.

Leslie Vidaurre, docente y mentora de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que estos productos tienen características que los diferencian de los alimentos convencionales.

“Los alimentos con principio activo son aquellos que, además de su función nutritiva, contienen compuestos bioactivos naturales capaces de ejercer efectos beneficiosos sobre la salud, contribuyendo a la prevención de enfermedades y al mantenimiento de funciones fisiológicas específicas. Entre estos compuestos destacan los polifenoles, flavonoides, carotenoides y ácidos grasos esenciales”, explica Vidaurre.

De la misma manera, la académica explica que: los nutracéuticos constituyen una categoría diferente a los alimentos funcionales. Son productos elaborados a partir de alimentos o de sus compuestos bioactivos, los cuales son aislados, concentrados y formulados en presentaciones como cápsulas, tabletas o extractos, con el objetivo de complementar la alimentación y aportar beneficios específicos para la salud.

Compuestos bioactivos ayudan a prevenir enfermedades crónicas

Los beneficios de estos compuestos están respaldados por la evidencia científica. Las sustancias como los polifenoles, antioxidantes, probióticos, fibra soluble y ácidos grasos esenciales ayudan a reducir factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y procesos inflamatorios, contribuyendo al mantenimiento de una mejor salud.

Marie Paulette Étienne, médica nutrióloga, especialista en sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, con más de una década de experiencia profesional y docente de la carrera de Medicina de Unifranz, destaca que los compuestos bioactivos presentes en los alimentos ejercen sus beneficios desde el nivel celular, participando en procesos fundamentales para el funcionamiento y la protección del organismo.

“Los alimentos con principios activos son fundamentales para los procesos moleculares que se llevan a cabo en cada una de las células del organismo. Cada alimento tiene su principio activo, por ejemplo, el tomate tiene licopeno, que es un excelente antioxidante para las células”, explica Marie Paulette.

La académica sostiene que los nutracéuticos contienen los principios activos presentes en los alimentos de forma aislada y concentrada, generalmente en presentaciones como cápsulas o tabletas. Estos productos se utilizan con fines terapéuticos para complementar tratamientos, corregir deficiencias nutricionales o apoyar el manejo de determinadas patologías, siempre bajo supervisión profesional.

Tendencia y formación de nuevos profesionales en nutracéuticos

De esta manera, la tendencia en alimentos funcionales y nutracéuticos registra un crecimiento sostenido que está impulsado por una mayor conciencia sobre la prevención de enfermedades, el envejecimiento saludable y la búsqueda de soluciones naturales para fortalecer el bienestar.

Según la consultora Fortune Business Insights, sostiene que la demanda de alimentos funcionales está en ascenso, impulsado por la búsqueda de alternativas que favorezcan la salud y la calidad de vida. El mercado global de este sector alcanzó en 2025 los 398.810 millones de dólares y prevé superar los 983.170 millones de dólares en 2034.

Este crecimiento de esta industria también está generando una creciente demanda de profesionales especializados en investigación, desarrollo, regulación y producción de alimentos funcionales y nutracéuticos.

En respuesta a esta tendencia y a las nuevas demandas del mercado, las carreras de Unifranz evolucionan constantemente para formar profesionales capaces de responder a los desafíos del presente y liderar las oportunidades del futuro.

En ese marco, el tema de: Alimentos con Principios y Nutracéuticos forma parte de la formación académica en la carrera de Bioquímica y Farmacia, brindando a los estudiantes conocimientos y competencias especializadas en un campo de creciente interés, al tiempo que fortalece su perfil profesional y amplía las oportunidades de desarrollo laboral.

Vidaurre resalta el papel de este proceso. “Es posible desarrollar alimentos innovadores con valor agregado, orientados a mejorar la nutrición, prevenir enfermedades, mejorar la salud y promover un espacio de innovación donde el conocimiento científico se transforma en soluciones alimentarias con potencial impacto social y económico”, destaca.

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