Deepfakes desafían la confianza digital y exigen mayor verificación en redes sociales

El avance de tecnología y herramientas capaces de crear imágenes, videos y audios cada vez más realistas, los expertos advierten sobre la importancia de desarrollar el pensamiento crítico y fortalecer la alfabetización digital. Más allá de protegerse de la desinformación, esta capacidad permite evitar que información falsa o alterada afecte reputaciones, genere conflictos sociales o influya en decisiones personales, profesionales y públicas.

Jannette Jacobs, directora de la carrera de Periodismo de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) sostiene: “Se ha convertido en uno de los mayores retos de nuestra era. Con la irrupción de las redes sociales y la inteligencia artificial, los contenidos falsos circulan con mayor rapidez y alcance”, explica.

Uno de los primeros pasos para detectar una noticia falsa es observar cómo nos hace sentir. Los contenidos engañosos suelen estar diseñados para provocar miedo, indignación, sorpresa o euforia.

Titulares como “No quieren que sepas esto”, “Última hora” o “Compártelo antes de que lo eliminen” buscan generar una reacción inmediata para que el usuario comparta la información sin verificarla.

“Este tipo de contenidos afecta y apela a los sentimientos y emociones de las personas, eso hace que reaccionen, compartan y que crean”, señala Jacobs.

La fuente determina si una noticia merece confianza

Según Bolivia Verifica, los deepfakes (videos, audios e imágenes creados con inteligencia artificial para suplantar identidades) se utilizan principalmente para cometer estafas financieras y difundir desinformación política en Bolivia.

Ante esta situación, los especialistas recomiendan preguntarse si el contenido realmente informa o si solo intenta provocar una reacción emocional, y recomienda desconfiar de promesas de ganancias extraordinarias y verificar la autenticidad de contenidos que utilicen la imagen de figuras públicas o medios de comunicación para aparentar credibilidad.

Otro aspecto fundamental es revisar quién publica la información. Las noticias falsas suelen provenir de cuentas anónimas, perfiles recién creados o páginas que imitan a medios de comunicación conocidos.

Antes de creer en una publicación dudosa, conviene verificar si el medio existe realmente, si el autor está identificado y si otros medios reconocidos también están reportando el mismo hecho.

También es importante leer más allá del titular. Muchas publicaciones engañosas utilizan encabezados impactantes, pero ofrecen pocos datos verificables, carecen de fuentes citadas o presentan errores de contexto.

Los expertos aconsejan comprobar fechas, lugares y nombres. En muchos casos, la información no es completamente falsa, sino que reutiliza hechos antiguos como si fueran actuales para generar confusión.

Los detalles pueden revelar imágenes y videos manipulados

Con la inteligencia artificial es posible crear imágenes, audios y videos extremadamente realistas. Esto ha elevado el nivel de sofisticación de la desinformación en redes sociales.

William Llanos, abogado especialista en tecnología y docente de la carrera de Derecho de Unifranz, advierte sobre este riesgo.

“La manipulación de fotos y videos genera imágenes falsas que pueden parecer auténticas, influyendo en la percepción del público sobre una personalidad, afectando su imagen y credibilidad”, sostiene el académico.

Para detectar posibles manipulaciones, es recomendable observar detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Manos con dedos deformes, rostros poco naturales, sombras inconsistentes, fondos borrosos o textos ilegibles suelen ser señales de alerta.

En los videos, conviene revisar si los labios coinciden con el audio, si el parpadeo parece natural o si la piel luce excesivamente perfecta. En audios generados por IA también pueden percibirse cambios extraños en el tono de voz, pausas poco naturales o respiraciones artificiales.

Otra herramienta útil es la búsqueda inversa de imágenes, que permite descubrir si una fotografía ya circuló anteriormente en otro contexto o en otro país.

Frente al avance de estas tecnologías, los especialistas coinciden en que la mejor defensa sigue siendo el pensamiento crítico. Verificar antes de compartir, contrastar con fuentes confiables y desconfiar de contenidos demasiado impactantes son hábitos que ayudan a reducir la propagación de noticias falsas.

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