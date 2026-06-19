FIIE 2026 conecta a estudiantes, docentes y expertos con las tendencias que transforman la educación hacia 2030

La educación atraviesa una transformación sin precedentes. La inteligencia artificial, los cambios en el mercado laboral y la necesidad de nuevas formas de aprendizaje están redefiniendo la manera en que las personas estudian, enseñan y trabajan.

En este contexto, el VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE 2026), organizado por la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), es uno de los encuentros más importantes de América Latina para debatir y proponer soluciones concretas para la educación del futuro.

Para Laura Poveda, coordinadora nacional de Eventos Internacionales de Unifranz, “el VII Foro Internacional de Innovación Educativa no se trata de un espacio de diagnóstico sino de un laboratorio de propuestas donde se negocian los nuevos términos del contrato educativo para la región”.

Además, agrega que esta séptima edición del FIIE incorpora cuatro ejes temáticos articulados en una progresión narrativa deliberada, que va desde la gobernanza y las políticas públicas hasta la cooperación iberoamericana, pasando por tecnología emergente, neuroeducación, inteligencia artificial, microcredenciales y aprendizaje a lo largo de la vida.

Innovación educativa reúne a expertos internacionales y líderes regionales

Bajo el lema “Un nuevo contrato educativo para el 2030”, la séptima versión del foro reunirá a autoridades, docentes, investigadores, estudiantes, empresarios y organismos internacionales de toda Iberoamérica.

El evento contará con la participación de 24 expositores internacionales y 32 nacionales, además de representantes de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“El FIIE 2026 cuenta además con la presencia de organismos multilaterales de primer nivel junto a referentes académicos internacionales de instituciones como Singularity University, MIT Media Lab, Mondragon Unibertsitatea y el Sistema Nacional de Acreditación de Costa Rica, entre otros”, enfatiza Poveda.

La agenda estará organizada en cuatro ejes estratégicos: políticas públicas para la transformación educativa; innovación, investigación y tecnologías emergentes; competencias y empleabilidad; y cooperación internacional para la producción de conocimiento.

Los participantes podrán asistir a conferencias magistrales, paneles de expertos, talleres prácticos y espacios de networking donde se analizarán temas como inteligencia artificial, microcredenciales, neuroeducación, aprendizaje permanente y transformación de la educación.

Participantes acceden a conocimientos clave para el mercado laboral

Uno de los aspectos más destacados del FIIE 2026 es que está dirigido a todos los actores del ecosistema educativo y no únicamente a autoridades o especialistas.

“El FIIE 2026 es una oportunidad para que todos los actores del ecosistema educativo, no solo las autoridades, incidan en la construcción de la agenda que definirá la educación de la próxima década”, destaca Poveda.

De la misma manera, explica que los debates sobre empleabilidad, flexibilización curricular e inteligencia artificial impactan directamente en estudiantes, docentes y empleadores.

“Para los estudiantes, el foro ofrece acceso directo a perspectivas de vanguardia sobre las competencias que el mercado laboral demandará en 2030 y sobre las nuevas arquitecturas de formación que están rediseñando la experiencia universitaria”.

También señala que los docentes podrán actualizar sus conocimientos y conectarse con redes internacionales de innovación pedagógica, mientras que los profesionales y representantes del sector productivo encontrarán un puente entre las necesidades del mercado laboral y los procesos formativos.

Inscripción para ser parte del debate educativo hacia 2030

Las inscripciones ya están abiertas para estudiantes, docentes, investigadores, gestores educativos, emprendedores y profesionales interesados en participar en una de las discusiones más relevantes sobre el futuro de la educación.

El evento se realizará los días 8 y 9 de julio en el Centro de Convenciones Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra, y contará con tres modalidades de acceso: tarifa Early Bird de Bs 750 hasta el 5 de julio, tarifa corporativa de Bs 750 y tarifa general de Bs 1.000. La primera jornada se desarrollará de 08:30 a 20:00 y la segunda de 08:30 a 14:00. Las inscripciones se encuentran habilitadas a través del portal oficial: https://foro.unifranz.edu.bo/.

Más que un foro académico, el FIIE 2026 busca convertirse en un espacio de construcción colectiva donde educación, innovación y tecnología confluyen para diseñar soluciones que marcarán el rumbo de la educación hacia 2030.

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