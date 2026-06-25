Estudiantes de la UMSA impulsan creación de impresoras 3D para desarrollar proyectos tecnológicos

Estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) participan en el desarrollo y fabricación de impresoras 3D dentro del Instituto de Investigación Aplicada, una iniciativa que busca fortalecer la formación práctica y la innovación tecnológica en el país.

Proyectos de todo tipo

El proyecto no solo contempla el uso de estas máquinas, sino su construcción desde cero, lo que permite a los universitarios comprender todo el proceso de diseño, ensamblaje y funcionamiento de la tecnología.

“Nosotros fabricamos las impresoras 3D y estamos enseñando a los estudiantes a construir sus propias máquinas”, explicó el director del instituto, Freddy Valle, quien destacó que el objetivo es que la comunidad estudiantil pueda desarrollar sus propios equipos sin depender de importaciones.

Estas impresoras son utilizadas para la elaboración de distintos proyectos académicos y tecnológicos, entre ellos prototipos de robótica, piezas mecánicas, estructuras experimentales y dispositivos como el “Cybertrack”, un vehículo autónomo desarrollado por estudiantes.

El docente investigador Wilder Coyollánque señaló que esta línea de trabajo fomenta la creatividad y la capacidad de innovación en los estudiantes, quienes adaptan las herramientas a sus propias necesidades de investigación.

Desde el instituto, remarcaron que la iniciativa busca ampliar el acceso a la tecnología y promover la autosuficiencia en la producción de equipos, permitiendo que los proyectos universitarios evolucionen hacia aplicaciones prácticas y de impacto académico y productivo.

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